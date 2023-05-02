Двух пьяных водителей поймали в Псковской области на майских праздниках

11:56, 02 мая 2023, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже были наказаны за аналогичное правонарушение, поймали псковские полицейские. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорах на улице Международной утром 29 апреля сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Дэу». В итоге выяснилось, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё одного нетрезвого водителя сотрудники полиции остановили в Порховском районе. Вечером 1 мая по дороге Порхов – Бельское Устье на автомашине ВАЗ-2107 следовал 30-летний житель города Порхова, который был «под градусом».

Обстоятельства произошедшего уточняются. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе псковские сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 641 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. Было выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом трое из них задержаны за данное правонарушение повторно.