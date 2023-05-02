В России хотят ввести выплаты за стаж семейной жизни

12:01, 02 мая 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о введении по всей стране меры поддержки в виде выплат для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем, пишет ТАСС.

Один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов сообщил, что сейчас в нескольких регионах уже установлены разные меры поддержки таких пар.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника - Дня семьи, любви и верности [8 июля] - было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», - сказал Нилов.

По мнению депутата, если люди находятся в браке более 20 лет, можно будет каждые пять лет выплачивать по 20 тыс. каждому супругу (без учета районных коэффициентов). «Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», - пояснил депутат.

По словам Нилова, во фракции этот законопроект хотят посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий», несмотря на трудности. Законопроект планируется отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.