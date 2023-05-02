Гонка в Псковской области открыла сезон грунтовых ралли в России

12:10, 02 мая 2023, ПАИ

30 апреля на дорогах Псковской области прошел седьмой этап Кубка России и первый этап Кубка содружества «Трофей Александра Невского».

Церемония торжественного открытия прошла на аллее Героев в центре Пустошки. После выступления официальных лиц спортсмены возложили цветы к обелиску в честь освобождения города.

На старт в Пустошке вышли 63 экипажа, в том числе 13 машин зачёта «Наша классика». В эту кубковую гонку заявилось много участников чемпионата. Для них «Голубые озёра» – отличная тренировка перед следующим этапом главной гоночной серии. Уже в конце мая в статусе этапа чемпионата России пройдет ралли «УРАЛХИМ Псков 2023».

Победу в абсолютном зачете одержал экипаж Дениса Ростилова и Василия Слобожанинова, который лидировал с первого до последнего СУ.

Среди спортивных коллективов лучшей признана команда NEO OIL из Санкт-Петербурга.

Награждали призёров ралли «Голубые озера 2023» в Центре культуры Пустошки. Гонщикам вручили специально изготовленные псковскими мастерами художественной керамики кубки и подарки от спонсоров.

Командный зачет

1 место – NEO OIL, г. Санкт-Петербург;

2 место – «Команда мастеров РО ДОСААФ СО», г. Екатеринбург;

3 место – Dynamic Racing, г. Ярославль.

Абсолютный зачёт

1 место – Денис Ростилов (Екатеринбург), Василий Слобожанинов (Н. Новгород), Skoda Fabia R5;

2 место – Клим Гаврилов и Виктор Позерн (Санкт-Петербург), Ford Fiesta Proto;

3 место – Игорь Буланцев (Москва), Михаил Гендельман (С.-Петербург), Skoda Fabia R5.

4000Н

1 место – Евгений Сапунов (С.-Петербург), Александр Зайцев (Лодейное Поле, ЛО), Mitsubishi Lancer Evo VII;

2 место – Максим Белюков, Сергей Бойкиня (Санкт-Петербург), Subaru Impreza;

3 место – Андрей Мансуров, Дмитрий Медведев, Сысерть, Сверд. обл.), Mitsubishi Lancer Evo IX.

2000Н

1 место – Александр Донец, Михаил Афонькин (С.-Петербург), Honda Civik;

2 место – Андрей Олейников, Алексей Селиванов (Москва), Ford Fiesta;

3 место – Алексей Шаванов, Виктор Крюков (Санкт-Петербург), Renault Clio.

1600Н

1 место – Андрей Звагольский, Олег Буланов (Санкт-Петербург), Volkswagen Polo;

2 место – Юрий Образцов, Кирилл Ясюков (Санкт-Петербург), Lada Kalina;

3 место – Алексей Ковальчук, Андрей Симанеовский, Москва, Volkswagen Polo.

1400Н

1 место – Марат Камалов (Асбест, Сверд. обл), Даниил Балашков (Екатеринбург), Lada Kalina;

2 место – Константин Чухлебов (Ярославль), Роман Дубов (Петровское, Яросл. обл), Lada Kalina.

3 место – Михаил Кулдов, Николай Никулин (Киров), Lada Granta.

Наша классика

1 место – Владимир Степанов, Елизавета Савко (Санкт-Петербург), ВАЗ-21053;

2 место – Олег Григорьев, Эдуард Ионин (Пушкин, Санкт-Петербург), ВАЗ-2101;

3 место – Алексей Зеленин, Дмитрий Балденков (Москва), ВАЗ-2105.

Представители Псковской области Павел Захарченко и Борис Бадещенков – пятые. Ольга Стебихова и Алина Затравкина на десятом месте в «Нашей классике».