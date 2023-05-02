Гонка в Псковской области открыла сезон грунтовых ралли в России
30 апреля на дорогах Псковской области прошел седьмой этап Кубка России и первый этап Кубка содружества «Трофей Александра Невского».
Церемония торжественного открытия прошла на аллее Героев в центре Пустошки. После выступления официальных лиц спортсмены возложили цветы к обелиску в честь освобождения города.
На старт в Пустошке вышли 63 экипажа, в том числе 13 машин зачёта «Наша классика». В эту кубковую гонку заявилось много участников чемпионата. Для них «Голубые озёра» – отличная тренировка перед следующим этапом главной гоночной серии. Уже в конце мая в статусе этапа чемпионата России пройдет ралли «УРАЛХИМ Псков 2023».
Победу в абсолютном зачете одержал экипаж Дениса Ростилова и Василия Слобожанинова, который лидировал с первого до последнего СУ.
Среди спортивных коллективов лучшей признана команда NEO OIL из Санкт-Петербурга.
Награждали призёров ралли «Голубые озера 2023» в Центре культуры Пустошки. Гонщикам вручили специально изготовленные псковскими мастерами художественной керамики кубки и подарки от спонсоров.
Командный зачет
1 место – NEO OIL, г. Санкт-Петербург;
2 место – «Команда мастеров РО ДОСААФ СО», г. Екатеринбург;
3 место – Dynamic Racing, г. Ярославль.
Абсолютный зачёт
1 место – Денис Ростилов (Екатеринбург), Василий Слобожанинов (Н. Новгород), Skoda Fabia R5;
2 место – Клим Гаврилов и Виктор Позерн (Санкт-Петербург), Ford Fiesta Proto;
3 место – Игорь Буланцев (Москва), Михаил Гендельман (С.-Петербург), Skoda Fabia R5.
4000Н
1 место – Евгений Сапунов (С.-Петербург), Александр Зайцев (Лодейное Поле, ЛО), Mitsubishi Lancer Evo VII;
2 место – Максим Белюков, Сергей Бойкиня (Санкт-Петербург), Subaru Impreza;
3 место – Андрей Мансуров, Дмитрий Медведев, Сысерть, Сверд. обл.), Mitsubishi Lancer Evo IX.
2000Н
1 место – Александр Донец, Михаил Афонькин (С.-Петербург), Honda Civik;
2 место – Андрей Олейников, Алексей Селиванов (Москва), Ford Fiesta;
3 место – Алексей Шаванов, Виктор Крюков (Санкт-Петербург), Renault Clio.
1600Н
1 место – Андрей Звагольский, Олег Буланов (Санкт-Петербург), Volkswagen Polo;
2 место – Юрий Образцов, Кирилл Ясюков (Санкт-Петербург), Lada Kalina;
3 место – Алексей Ковальчук, Андрей Симанеовский, Москва, Volkswagen Polo.
1400Н
1 место – Марат Камалов (Асбест, Сверд. обл), Даниил Балашков (Екатеринбург), Lada Kalina;
2 место – Константин Чухлебов (Ярославль), Роман Дубов (Петровское, Яросл. обл), Lada Kalina.
3 место – Михаил Кулдов, Николай Никулин (Киров), Lada Granta.
Наша классика
1 место – Владимир Степанов, Елизавета Савко (Санкт-Петербург), ВАЗ-21053;
2 место – Олег Григорьев, Эдуард Ионин (Пушкин, Санкт-Петербург), ВАЗ-2101;
3 место – Алексей Зеленин, Дмитрий Балденков (Москва), ВАЗ-2105.
Представители Псковской области Павел Захарченко и Борис Бадещенков – пятые. Ольга Стебихова и Алина Затравкина на десятом месте в «Нашей классике».
Команда горводоканала примет участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды»