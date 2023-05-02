Школа координаторов добровольцев откроется в Пскове

12:20, 02 мая 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей пройти бесплатное обучение в школе координаторов волонтёрской деятельности. Об этом ПАИ сообщили организаторы обучения.

«Оно позволит получить уникальные знания и практический опыт в сфере добровольчества, научиться работать с волонтёрскими группами на мероприятиях и, конечно, стать проводником для новых добровольцев», - рассказали в центре.

Обучение стартует 10 мая. Регистрация через специальную форму.

По всем вопросам можно обратиться в группу волонтёров Молодёжного центра (https://vk.com/molododobro) или по телефону 56-44-44.