Школа координаторов добровольцев откроется в Пскове
Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей пройти бесплатное обучение в школе координаторов волонтёрской деятельности. Об этом ПАИ сообщили организаторы обучения.
«Оно позволит получить уникальные знания и практический опыт в сфере добровольчества, научиться работать с волонтёрскими группами на мероприятиях и, конечно, стать проводником для новых добровольцев», - рассказали в центре.
Обучение стартует 10 мая. Регистрация через специальную форму.
По всем вопросам можно обратиться в группу волонтёров Молодёжного центра (https://vk.com/molododobro) или по телефону 56-44-44.
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