Пушкинский заповедник готовит выставки в Китае, Индии и Казахстане

12:23, 02 мая 2023, ПАИ

В планах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» появился ряд международных проектов, которые музей намерен реализовать в странах Азии. Об этом информационная служба учреждения сообщает со ссылкой на начальника службы просветительной и выставочной работы Алёну Бойцову.

Так, например, уже в этом сезоне музей планирует познакомить с творчеством А. С. Пушкина и псковскими местами, хранящими память о поэте, жителей КНР. Как рассказала Алёна Бойцова, при посредничестве Генерального консула Российской Федерации в Гуанчжоу был подписан договор о сотрудничестве «Михайловского» с Гуандунским университетом иностранных языков и внешней торговли. В день рождения Пушкина, он же — День русского языка, 6 июня, «Михайловское» планирует представить на базе этого учебного заведения две выставки из своего собрания: «И пробуждается поэзия во мне» (иллюстрации отечественного графика Юрия Игнатьева к роману «Евгений Онегин») и «Веселого Пушкина» (работы петербургского художника Игоря Шаймарданова).

С творчеством Юрия Игнатьева в этот день также познакомят гостей площадок «Россотрудничества» в Индии. Кроме того, здесь запланирован показ двух фильмов, снятых сотрудником музея-заповедника Николаем Алексеевым: «Пушкинский заповедник из поднебесья» и «Волшебные места», а немного позднее специалисты музея-заповедника дистанционно проведут для индийских слушателей несколько лекций.

Также в апреле Пушкинский заповедник подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным музеем Республики Казахстан.

«Новые международные связи музея не только позволят жителям Китая, Индии и Казахстана познакомиться с творчеством национального поэта России, но и расширят наши культурные и мировоззренческие взаимосвязи, помогая представителям разных стран и народов лучше понимать друг друга», — заключила Алёна Бойцова.