Четверо псковичей прошли в финал конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов»

12:30, 02 мая 2023, ПАИ

Российское общество «Знание» подвело итоги очных полуфиналов конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов», которые прошли в 10 городах России с 13 марта по 13 апреля. От Псковской области в финал прошли двое участников «Школьной лиги» и двое взрослых лекторов, сообщили ПАИ в обществе «Знание».

Псковскую область в финале представят жители столицы области: начальник службы музейных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Нина Витковская, заместитель директора по образовательной деятельности Центра образования и воспитания детей и молодежи Александр Цветков, а также ученик Псковского многопрофильного лицея №4 Илья Щембелов и ученица Псковского технического лицея Лилия Гуцул.

Все лекции, которые читали полуфиналисты, доступны в соцсети «ВКонтакте», в региональных группах Российского общества «Знание», созданных по федеральным округам, а также на сайте проекта «Лига лекторов» и проекта «Школьная лига лекторов».

Москва готовится встречать сотню финалистов «Лиги лекторов» и 50 финалистов «Школьной лиги лекторов» на площадках ведущих вузов страны. Победители войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях. Лекторы, признанные лучшими по итогам финалов обоих конкурсов, получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а победителям «Лиги лекторов» также вручат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — общество «Знание России»). Члены общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в послании президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.