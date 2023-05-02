Участок улицы Яна Райниса в Пскове перекроют сегодня

13:01, 02 мая 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Яна Райниса, в районе железнодорожного переезда (при движении от Мирожского переулка в сторону улицы Чапаева), будет закрыто сегодня, 2 мая, с 15:00 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Перекрытие связано с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда «3 км перегона Псков 2 – Полковая».

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - написали в администрации.