В апреле мошенники украли у псковичей более 38 млн рублей

13:20, 02 мая 2023, ПАИ

101 жителя Псковской области обманули мошенники в апреле. Как сообщили ПАИ в прокуратуре региона, происшествия зарегистрированы на территории Пскова, Великих Лук, в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Псковском, Порховском, Пустошкинском и Себежском районах.

Злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 38,5 млн рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, а полученные деньги также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступники использовали для обмана такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования, трудоустройство на работу и погашение задолженности по кредитным обязательствам.

По всем фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждены и расследуются уголовные дела.