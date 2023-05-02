Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В апреле мошенники украли у псковичей более 38 млн рублей

101 жителя Псковской области обманули мошенники в апреле. Как сообщили ПАИ в прокуратуре региона, происшествия зарегистрированы на территории Пскова, Великих Лук, в Бежаницком, Великолукском, Дедовичском, Дновском, Новоржевском, Опочецком, Островском, Псковском, Порховском, Пустошкинском и Себежском районах.

Злоумышленники причинили потерпевшим ущерб на общую сумму свыше 38,5 млн рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, а полученные деньги также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступники использовали для обмана такие поводы, как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования, трудоустройство на работу и погашение задолженности по кредитным обязательствам.

По всем фактам территориальными подразделениями УМВД России по Псковской области возбуждены и расследуются уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Скончался модельер Валентин Юдашкин
02 мая 2023

Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы, проходит в ПАИ
02 мая 2023

Участок улицы Яна Райниса в Пскове перекроют сегодня
02 мая 2023

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам апреля
02 мая 2023

Новый офис МФЦ открылся в Пскове
02 мая 2023

Производители иномарок ограничили работу мобильных приложений в России
02 мая 2023

Сокращенная рабочая неделя началась в России
02 мая 2023

За кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии, рассказал юрист

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...