Более 9 тонн итальянского риса не пропустили через границу в Псковской области

13:52, 02 мая 2023, ПАИ

Партия итальянского риса с недействительной декларацией запрещена к ввозу на российско-латвийской границе РФ в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ряд нарушений при ввозе более 9 тонн риса специалисты выявили в ходе фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Бурачки». Груз следовал из Италии в Москву.

Установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований по следующим показателям: ГМО, зараженность вредителями и загрязненность мертвыми вредителями, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В связи с этим ввоз партии риса на территорию Российской Федерации запрещен.