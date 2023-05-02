Теплый май с дефицитом осадков ожидается в Псковской области

14:58, 02 мая 2023, ПАИ

В мае на погоду в Псковской области преобладающее влияние будут оказывать поля повышенного атмосферного давления, которые ненадолго будут сменяться перифериями циклонов. Такой характер атмосферных процессов обусловит дефицит осадков и преобладание дней с выраженным суточным ходом температуры, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Температурный фон в целом ожидается близким к норме. Среднемесячная температура воздуха будет в пределах нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 50-90% от нормы.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры составят от +12 до +17 градусов, с прогревом в отдельные дни до 22 градусов. Преобладающие ночные температуры в первой половине месяца - до +7 градусов.

В отдельные ночи первой декады есть вероятность заморозков на почве и в воздухе до -2 градусов. Во второй половине месяца в основном ожидается от +18 до +23 градусов, в отдельные дни воздух прогреется до 27 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от +5 до +10 градусов.

Также возможен сильный ветер - до 18 метров в секунду.