Более 155 млн рублей выплатят псковичам - получателям пособий в мае

15:16, 02 мая 2023, ПАИ

155,3 млн рублей на пособия и выплаты направлено в органы социальной защиты городов и районов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по социальной защите

Средства предусмотрены на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте с 3 до 7 лет; выплату на третьего ребенка или последующих детей; пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; компенсацию взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - отметили в комитете.