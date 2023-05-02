Аппарат для подбора искусственного хрусталика работает в областной больнице

15:14, 02 мая 2023, ПАИ

В офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы введен в работу новейший аппарат для подбора интраокулярной линзы – оптический биометр-топограф Topcon ALADDIN. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Интраокулярная линза, или ИОЛ, является искусственным хрусталиком глаза. Она представляет собой оптическую линзу, имплантируемую на место пораженного катарактой естественного хрусталика глаза, удаляемого при хирургическом лечении.

«Такую операцию на высочайшем уровне проводят специалисты Псковской областной клинической больницы. Операция длится в среднем 10-20 минут, а реабилитация после нее проходит очень быстро», - рассказали специалисты.

По их словам, новая система незаменима в процессе подготовки к операции по удалению катаракты для пациентов, которым планируется установка ИОЛ, для врачей – при расчёте оптической силы линзы и выборе её типа в каждом конкретном случае.