Сбои в работе систем жизнеобеспечения вероятны в Псковской области из-за сильного ветра

15:11, 02 мая 2023, ПАИ

Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения вероятны в Псковской области. Об этом сообщили представители Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России во время доклада о возможных чрезвычайных ситуациях на ближайшую неделю.

По словам ученых, на текущей неделе из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадения до 35 мм осадков смешанной фазы на территории Сахалинской области, Республики Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краёв прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, что может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов.

Специалисты отметили, что аналогичная ситуация складывается в Республике Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

Помимо этого, высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Забайкальском крае, на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Новгородской, Псковской областях и Ставропольском крае.