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Общество

Легкоатлетический кросс «Гдовская весна» пройдёт 6 мая

Легкоатлетический забег «Гдовская весна - 2023» пройдёт 6 мая. В связи с этим будут перекрыты некоторые участки дорог в городе Гдове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В частности, с 11:30 до 15:00 движение транспорта ограничат на дороге Гдов - Устье от пересечения с улицей Пограничной до поселка Устье и на дороге Гдов - Брагино, проходящей по улице 2-й Слободской от пересечения с улицей Лазника до пересечения с улицей Колхозной.

Объезд возможен по двум маршрутам: улица Карла Маркса - улица Спортивная – Поличинский переулок – дорога Гдов – Полично – Подолешье - дорога Устье – Жуково и улица Карла Маркса – Вокзальное шоссе – улица Колхозная – улица Новая.
 

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