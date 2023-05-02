Легкоатлетический кросс «Гдовская весна» пройдёт 6 мая

15:32, 02 мая 2023, ПАИ

Легкоатлетический забег «Гдовская весна - 2023» пройдёт 6 мая. В связи с этим будут перекрыты некоторые участки дорог в городе Гдове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В частности, с 11:30 до 15:00 движение транспорта ограничат на дороге Гдов - Устье от пересечения с улицей Пограничной до поселка Устье и на дороге Гдов - Брагино, проходящей по улице 2-й Слободской от пересечения с улицей Лазника до пересечения с улицей Колхозной.

Объезд возможен по двум маршрутам: улица Карла Маркса - улица Спортивная – Поличинский переулок – дорога Гдов – Полично – Подолешье - дорога Устье – Жуково и улица Карла Маркса – Вокзальное шоссе – улица Колхозная – улица Новая.

