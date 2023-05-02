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Псковские курсанты стали призерами научных и творческих конкурсов в Рязани

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России стали победителями и призерами конкурсов в рамках международной недели творчества «Виват, курсанты!» в Рязани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Так, Яна Царегородцева одержала победу в конференции «Человек: преступление и наказание» с докладом «Реализация права осужденного на освобождение от отбывания
наказания в связи с болезнью» и стала первой в конкурсе «Лучший курсант УИС» в номинации «Лучший в строевой подготовке». Научный руководитель курсанта – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Екатерина Белова.

Юлия Маменченкова стала победителем в двух мероприятиях – под эгидой уполномоченного по правам ребенка по Рязанской области в конкурсе проектов «Дети имеют право» в номинации «Реализация материальных и нематериальных прав несовершеннолетних в Российской Федерации» с докладом «Жестокое обращение с ребенком как актуальная социальная проблема современной России» под руководством научного руководителя – начальника кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксаны Макаркиной и в творческом конкурсе по английскому языку «Мудрость. Справедливость. Закон». Научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Наталия Иванова.

Кроме того, псковские курсанты стали призерами научных и творческих мероприятий: вторые места заняли Ирина Милица в конференции «Человек: преступление и наказание», Илья Молов в конкурсе «Жизненный путь и деятельность пенитенциарных педагогов и психологов», Елизавета Грищенкова отличилась в конкурсе презентаций «Моя малая Родина», третье место досталось курсанту Дарьи Швецовой по итогам работы круглого стола «Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС».

Также команда Псковского филиала университета ФСИН России стала бронзовым призером межвузовской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

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