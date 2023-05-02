Лист фанеры пробил лобовое стекло фуры на трассе в Дедовичском районе

16:00, 02 мая 2023, ПАИ

ДТП произошло у Новой Деревни в Дедовичском районе сегодня, 2 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, с крыши движущейся фуры «Скания» сильным ветром унесло лист фанеры, который пробил лобовое стекло кабины другого грузового автомобиля - фуры «МАН».

В результате произошедшего пострадал 49-летний водитель фуры «МАН».

Прибывшие медики оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.

На месте ДТП работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.