Лист фанеры пробил лобовое стекло фуры на трассе в Дедовичском районе
ДТП произошло у Новой Деревни в Дедовичском районе сегодня, 2 мая, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, с крыши движущейся фуры «Скания» сильным ветром унесло лист фанеры, который пробил лобовое стекло кабины другого грузового автомобиля - фуры «МАН».
В результате произошедшего пострадал 49-летний водитель фуры «МАН».
Прибывшие медики оказали мужчине помощь на месте, от госпитализации он отказался.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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