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Культура

Великолучане взяли два Гран-при конкурса «Лучшие танцоры года»

Два Гран-при завоевали великолучане на региональном этапе всероссийского конкурса-премии «Лучшие танцоры года». Мероприятие прошло в Пскове 30 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Фото: театр современного танца "Эхо" в соцсети "ВКонтакте"

Обладателями Гран-при в хореографическом конкурсе стал коллектив современного танца «Эхо». В его составе выступают Алина Александрова, Кира Кудрова, Игорь Карпинский, Екатерина Дёмкина, Леся Малашенкова и Ирина Мусатова.

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