Великолучане взяли два Гран-при конкурса «Лучшие танцоры года»

16:29, 02 мая 2023, ПАИ

Два Гран-при завоевали великолучане на региональном этапе всероссийского конкурса-премии «Лучшие танцоры года». Мероприятие прошло в Пскове 30 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News.

Обладателями Гран-при в хореографическом конкурсе стал коллектив современного танца «Эхо». В его составе выступают Алина Александрова, Кира Кудрова, Игорь Карпинский, Екатерина Дёмкина, Леся Малашенкова и Ирина Мусатова.