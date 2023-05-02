Псковские тяжелоатлеты стали призерами первенства СЗФО

16:22, 02 мая 2023, ПАИ

Псковская команда юношей заняла третье место на первенстве СЗФО по тяжелой атлетике, пропустив вперед Калининградскую и Вологодскую области. Среди девушек псковичи заняли второе место, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города Пскова.

Чемпионат и первенство СЗФО проходили в Череповце с 26 по 30 апреля. В соревнованиях приняли участие команды из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Ленинградской областей, а также Республики Коми.

В первенстве СЗФО среди юношей и девушек 13-17 лет Псковскую область представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» под руководством тренера Игоря Цветкова.

По итогам соревнований золотым призером стала Марина Румянцева в весовой категории 45 кг. Серебро получил Григорий Валуев в весовой категории 49 кг и Илья Викторов в весовой категории 67 кг. Бронзовая медаль досталась Алексею Козлову в весовой категории 67 кг.