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Псковские тяжелоатлеты стали призерами первенства СЗФО

Псковская команда юношей заняла третье место на первенстве СЗФО по тяжелой атлетике, пропустив вперед Калининградскую и Вологодскую области. Среди девушек псковичи заняли второе место, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Чемпионат и первенство СЗФО проходили в Череповце с 26 по 30 апреля.  В соревнованиях приняли участие команды из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Ленинградской областей, а также Республики Коми.

В первенстве СЗФО среди юношей и девушек 13-17 лет Псковскую область представляли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» под руководством тренера Игоря Цветкова.

По итогам соревнований золотым призером стала Марина Румянцева в весовой категории 45 кг. Серебро получил Григорий Валуев в весовой категории 49 кг и Илья Викторов в весовой категории 67 кг. Бронзовая медаль досталась Алексею Козлову в весовой категории 67 кг.

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