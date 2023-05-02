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Спорт

В ПсковГУ обсудили перспективы развития студенческого регби

Фото: ПсковГУ

Перспективы развития студенческого регби обсудили в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Во встрече приняли участие проректор по работе с молодежью Светлана Воднева, заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения Артём Момент, руководитель ССК «Псковские барсы» Таисия Кеньк, президент студенческой регбийной лиги России Андрей Хорохорин.

Достигнуты предварительные договоренности по содействию в развитии этого вида спорта, а также по проведению спортивных мероприятий различного уровня на базе университета.

Кроме того, в спортивном зале вуза прошел мастер-класс по регби для студентов третьего курса Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций. Его главной целью стало привлечение внимания молодежи к этому виду спорта. Занятие провел тренер университетской команды по регби Сергей Алексеев.

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