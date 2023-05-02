Около 400 кубометров отходов вывез псковский «Экопром» за майские праздники

16:55, 02 мая 2023, ПАИ

Около 400 кубометров отходов из Дно, Порхова, деревень Писковичи и Середка Псковского района вывез регоператор за минувшие праздники. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В первые дни майских праздников спецтехника регоператора приступила к ликвидации свалок, вывозу отходов из парков, с кладбищ и так далее. Уборка проводилась как на организованных контейнерных площадках, предназначенных для КГО, так и в местах несанкционированного складирования отходов. Были вывезены ветки, спилы, старая мебель, доски и другие отходы, не относящиеся к ТКО.

«Ломовозам приходилось делать по два и три рейса, чтобы привести территорию в порядок. В результате из Порхова за выходные вывезено 90 кубометров отходов, из Дно – 180 кубометров, из деревни Писковичи – 60 кубометров, из деревни Середка – 60 кубометров», - отмечается в сообщении.