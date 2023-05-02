Псковский ЦУР провёл обучение по ведению пабликов школ и детсадов

16:52, 02 мая 2023, ПАИ

Образовательный семинар для специалистов, отвечающих за ведение социальных сетей, провел Центр управления регионом. Участие в мероприятии приняли представители детских садов и школ Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Более 50 сотрудников обучались грамотному ведению официальных пабликов образовательных учреждений в социальных сетях. Эксперты ЦУР поделились своими знаниями по созданию качественного контента, разобрали примеры и рассказали о коммуникации с подписчиками.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года вступил в силу закон, по которому все муниципалитеты и подведомственные организации должны вести официальные страницы в соцсетях. На данный момент в Псковской области действует 624 госпаблика.