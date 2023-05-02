Псковичам рассказали, где можно получить георгиевскую ленточку

17:32, 02 мая 2023, ПАИ

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Псковской области. Получить ленту можно до 5 мая в Молодежном центре на улице Горького, 15 и на улице Конной, 2. Об этом сообщила врио начальника Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Также она рассказала об акции «Окна Победы», которая, по ее словам, становится все более популярной. Жители области с удовольствием украшают свои окна фотографиями ветеранов, цветами, красными звездами, детскими рисунками. Уже известно, что к акции привлечено более 200 волонтеров и участников.

Помимо этого, сейчас проходит акция «Герои с нами». Любой желающий может напечатать портрет своего героя на футболке и надеть ее в День Победы.