Санатории Псковской области вошли в топ-3 самых недорогих для летнего отдыха

17:12, 02 мая 2023, ПАИ

Санатории Псковской области вошли в топ-3 самых недорогих для летнего отдыха на Северо-Западе РФ. Об этом сообщает сервис санатории-России.рф.

Самый дешевый отдых в СЗФО - в санаториях Псковской области (5,2 тысячи рублей в сутки), в Коми и Ненецком автономном округе (по 5 тысяч), самый дорогой - в Карелии (6,7 тысячи).

В стоимость отдыха включены проживание в номере категории люкс, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санаториях Дальнего Востока - до 4,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в санаториях Краснодарского края (8,2 тысячи) и Москвы.