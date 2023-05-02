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Общество

Санатории Псковской области вошли в топ-3 самых недорогих для летнего отдыха

Санатории Псковской области вошли в топ-3 самых недорогих для летнего отдыха на Северо-Западе РФ. Об этом сообщает сервис санатории-России.рф.

Самый дешевый отдых в СЗФО - в санаториях Псковской области (5,2 тысячи рублей в сутки), в Коми и Ненецком автономном округе (по 5 тысяч), самый дорогой - в Карелии (6,7 тысячи).

В стоимость отдыха включены проживание в номере категории люкс, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санаториях Дальнего Востока - до 4,2 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в санаториях Краснодарского края (8,2 тысячи) и Москвы.

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