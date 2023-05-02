Россия проведет летние «Игры Дружбы» вместо участия в Олимпиаде

18:03, 02 мая 2023, ПАИ

Россия в ответ на недопуск российских спортсменов к Олимпиаде намерена провести в 2024 году свой аналог соревнования под названием «Игры Дружбы». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, пишет РИА ФАН.

Сообщается, что ближайшие игры пройдут в скором времени, а в 2024 году намечено проведение летних игр в Москве. Кроме того, в 2026 году состоятся зимние соревнования в Сочи.

Для участия в играх пригласят спортсменов со всего мира, которые не попали на Олимпиаду. Возглавить проект должен будет Алексей Сорокин, который был организатором ЧМ-2018 и ЕВРО-2020 в России.