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Общество

Псковский студент принял участие во Всероссийском слёте студенческих обществ

Фото пресс-службы университета

Студент ПсковГУ Анатолий Герасимов принял участие в первом Всероссийском слёте студенческих физико-математических научных обществ «Физмат». Об этом сообщает пресс-служба университета.

Мероприятие прошло в рамках Десятилетия науки и технологий в России по инициативе студентов МГУ Саров, озвученной на II Конгрессе молодых учёных в конце 2022 года.

В первый день мероприятия на панельной дискуссии «Студенческие научные общества как механизм привлечения и удержания молодых ученых» выступила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Фото пресс-службы университета

 «Сегодня государство создаёт много мотиваций и механизмов для того, чтобы ребята хотели заниматься наукой. Организована грантовая поддержка, различные стипендии, создаются молодежные лаборатории. Есть всё для того, чтобы быть в науке, развиваться в науке и вместе с наукой»,-  подчеркнула Ольга Петрова.  

В ходе дискуссии представители СНО поделились мыслями о том, какие первостепенные задачи предстоит решить их организациям в ближайшее время, обозначили трудности, с которыми сталкиваются в работе и возможные пути их решения.

«Склад характера людей, готовых заниматься наукой, особенный. Это особое стремление, боевой дух, который заставляет тебя идти к научным истинам. Только за наукой есть будущее», - отметил Анатолий Герасимов. - 

Мероприятие также включало большую практическую часть. На проектной сессии по трём направлениям «Наука», «Трансфер технологий» и «Популяризация науки» студенты из разных СНО и СМУ, объединившись по группам, разработали проекты, которые затем презентовали генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачёву, представителям Минобрнауки России, атомной отрасли, НЦФМ и другим участникам слёта.

Представленные лучшие проекты будут доработаны и предложены к участию в заключительном мероприятии этого года в рамках Десятилетия науки и технологий – III Конгрессе молодых учёных.

Во второй день слёта участники посетили с экскурсией площадку кампуса Национального центра физики и математики в Сарове, познакомились с научной программой центра и первыми полученными результатами её реализации.

Организатором выступил Национальный центр физики и математики в Нижегородской области при поддержке Минобрнауки России и Госкорпорации «Росатом».

В слёте приняли участие более 100 представителей физико-математических и инженерных студенческих научных обществ (СНО) и советов молодых учёных (СМУ) из 13 субъектов Российской Федерации, а также молодые учёные, представители органов власти, крупных научных организаций и высокотехнологичных компаний. В рамках деловой программы они обсудили роль СНО в решении задач научно-технологического развития страны, создание поддерживающей «научной экосистемы» для формирования нового поколения научных кадров, поддержку системы трансфера технологий и коммерциализации инновационных продуктов, современные форматы популяризация науки, а также представили лучшие практики работы СНО и студенческие проекты со всей России.

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