Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наживающегося на пожилых людях мошенника осудят в Пскове

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Пскова. Он обвиняется в совершении семи эпизодов мошенничества (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый, действуя по указанию телефонных мошенников, которые сообщали пожилым потерпевшим о проблемах с законом у их родственников, приезжал по месту жительства последних и забирал крупные суммы денег. Всего в результате такой преступной схемы от действий аферистов пострадало семь пожилых человек, а общий размер причинённого ущерба составил свыше одного миллиона рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление разъясняет, что аферисты выбирают своих жертв среди пожилых людей специально, рассчитывая на их доверчивость и невнимательность.

Чтобы обезопасить себя, предлагается несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников:

  • не открывать дверь незнакомым людям;
  • не пускать посторонних лиц в жилище;
  • не отдавать свои документы;
  • не оставлять незнакомца одного в комнате;
  • ни в коем случае не вступать в контакт с незнакомыми людьми, которые навязывают какие-либо услуги, в том числе и по телефону;
  • не совершать покупки с рук (приборы, медикаменты, БАДы и т. д.);
  • не доверять свои деньги и ценности незнакомым людям и не поддаваться предложениям обменять деньги;
  • не обращать внимания на сообщения о выигрыше в телефоне;
  • при поступлении информации о том, что родственник попал в беду, следует обязательно перепроверить услышанную информацию.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Два дома сгорели в Палкинском районе

02 мая 2023

Студенты колледжа искусств выступили в составе 150-голосного хора в Москве

02 мая 2023

Квест-игра о Великой Отечественной войне проходит в Опочке

02 мая 2023

Отключение водоснабжения в некоторых домах и школе произойдёт завтра в Печорах

02 мая 2023

Сильный шквалистый ветер и дожди настигли Псковскую область
02 мая 2023

Итоги конкурса изобретений стали известны в Пскове

02 мая 2023

Посылки для военнослужащих отправили сотрудники Красногородской спецшколы

02 мая 2023

На 7,9% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...