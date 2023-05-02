Наживающегося на пожилых людях мошенника осудят в Пскове
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Пскова. Он обвиняется в совершении семи эпизодов мошенничества (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Псковской области.
По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый, действуя по указанию телефонных мошенников, которые сообщали пожилым потерпевшим о проблемах с законом у их родственников, приезжал по месту жительства последних и забирал крупные суммы денег. Всего в результате такой преступной схемы от действий аферистов пострадало семь пожилых человек, а общий размер причинённого ущерба составил свыше одного миллиона рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственное управление разъясняет, что аферисты выбирают своих жертв среди пожилых людей специально, рассчитывая на их доверчивость и невнимательность.
Чтобы обезопасить себя, предлагается несколько простых советов, как не стать жертвой мошенников:
- не открывать дверь незнакомым людям;
- не пускать посторонних лиц в жилище;
- не отдавать свои документы;
- не оставлять незнакомца одного в комнате;
- ни в коем случае не вступать в контакт с незнакомыми людьми, которые навязывают какие-либо услуги, в том числе и по телефону;
- не совершать покупки с рук (приборы, медикаменты, БАДы и т. д.);
- не доверять свои деньги и ценности незнакомым людям и не поддаваться предложениям обменять деньги;
- не обращать внимания на сообщения о выигрыше в телефоне;
- при поступлении информации о том, что родственник попал в беду, следует обязательно перепроверить услышанную информацию.