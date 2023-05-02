Авиабилеты могут подорожать на 10% в летний период
Федеральная антимонопольная служба на основании планов российских авиакомпаний ожидает летом этого года рост цен на авиабилеты на 10 %, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Он подчеркнул, что с учётом увеличивающегося турпотока очень важно, чтобы это было обеспечено предложением в транспортной отрасли. Сейчас же ёмкость на внутренних воздушных линиях снизилась по планам авиакомпаний на 10 % к прошлому году, а на международных увеличилась на 24 %.
Авиакомпании пояснили, что глубина бронирования у них уменьшилась, поэтому текущие планы идут со снижением, но они следят за ситуацией и будут добавлять рейсы.
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