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Общество

Авиабилеты могут подорожать на 10% в летний период

Федеральная антимонопольная служба на основании планов российских авиакомпаний ожидает летом этого года рост цен на авиабилеты на 10 %, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.  

Он подчеркнул, что с учётом увеличивающегося турпотока очень важно, чтобы это было обеспечено предложением в транспортной отрасли. Сейчас же ёмкость на внутренних воздушных линиях снизилась по планам авиакомпаний на 10 % к прошлому году, а на международных увеличилась на 24 %.

Авиакомпании пояснили, что глубина бронирования у них уменьшилась, поэтому текущие планы идут со снижением, но они следят за ситуацией и будут добавлять рейсы.

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