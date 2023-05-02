Выставку-инсталляцию представили в Опочецкой библиотеке

23:05, 02 мая 2023, ПАИ

В преддверии Дня Победы в Опочецкой районной библиотеке открылась выставка-инсталляция «Вещи, которые воевали». Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Выставка знакомит посетителей с предметами времён Великой Отечественной войны. Экспонаты представили библиотекари сельских библиотек района.

В арсенале выставки гильзы от снарядов, автоматная лента, ордена и медали участников сражений, немецкая каска, тюбики с немецкой мазью, обнаруженные во время перекопки огорода в Лаптево, печатная продукция, изданная задолго до войны и в первые месяцы Великой Отечественной. Кроме того, здесь представлены книги о тех событиях. Большинство экспонатов — предметы с богатой историей.

Посетить экспозицию можно до 11 мая.