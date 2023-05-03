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Происшествия

Аиста застрелили в Гдовском районе

Аиста застрелили в деревне Низовицы Гдовского района. Об этом сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

«Только десять дней на воле прожил питомец аистиного центра – аистёнок Ваня из деревни Бешкино, которого в прошлом году мы спасали всем миром. Застрелили его из охотничьего оружия, среди бела дня, в выходные дни (29-30 апреля), при большом скоплении народа, в деревне, ставшей дачной, где дачи имеют преимущественно жители Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: группа «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

В учреждении рассказали, что в конце июня прошлого года в деревне Бешкино Гдовского района упало гнездо, которое придавило двух птенцов, оба из них сломали плечевую кость правого крыла. «Очень часто перелом плечевой кости означает ампутацию крыла целиком. Однако травмированным птенцам в Псковской ветеринарной клинике экстренно была проведена сложнейшая операция и крылья птенцам удалось сохранить», - продолжили в центре.

Позже случай этих птенцов освещался в начале этого года на ветеринарном конгрессе в Санкт-Петербурге, а также аистята Аня и Ваня стали телезвёздами и героями документального фильма «Дом Белого Аиста», премьера которого состоялась в марте на телеканале «Культура».

«Птенцы выросли красивыми и сильными птицами, они благополучно перезимовали в аистином центре и 20 апреля были переведены в вольер с открытым небом. Из двух птенцов только одному – Ване – удалось восстановить крыло настолько, чтобы он смог летать. Мы очень старались вернуть питомцу радость полёта. Как птицу, требующую к себе повышенного внимания, его пометили не только металлическим кольцом с индивидуальным номером, но и пластиковым красным кольцом, которое было хорошо заметно», - продолжили в центре.

1 мая в центр позвонила местная жительница и сообщила о мёртвом аисте, которого обнаружили в деревне. «Погибшим аистом оказался несчастный аистёнок Ваня. Он лежал в деревне, на краю улицы. Даже беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, что птица получила огнестрельные ранения, внимательный осмотр эту страшную догадку подтвердил. В аистёнка стреляли в момент, когда он доверчиво низко летел над деревней. <…> Ему прострелили крыло и шею», - говорится в посте.

По факту расстрела аистёнка в Низовицах сотрудники центра сделали сообщение в дежурную часть полиции Гдовского района Псковской области, на данный момент ведётся следствие. Гибель птицы от огнестрельного поражения засвидетельствовали сотрудники Гдовской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

В «Доме белого аиста» убедительно просят местных жителей и гостей Гдовского края не оставаться равнодушными, не проходить мимо фактов незаконной охоты в деревне, по каждому выстрелу делать сообщение в дежурную часть полиции. «Если кто-то стал очевидцем данного факта или обладает информацией по данному случаю, просьба обратиться в полицию Гдовского района либо связаться с центром.Только вместе мы сможем остановить беспредел, творящийся рядом с нашими домами», - заключили в учреждении.

Напомним, Центр помощи аистам «Дом белого аиста» - место, где помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Учреждение находится в Гдовском районе Псковской области и принимает птиц с территории Псковской и Смоленской областей.

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