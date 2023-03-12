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Общество

Документальный фильм об аистином центре в Гдовском районе показал телеканал «Культура»

11 марта на телеканале «Культура» в цикле «Человеческий фактор» состоялась премьера документального фильма о гдовском центре по спасению птиц «Дом белого аиста». Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасный, добрый фильм получился, на пять с плюсом, с красивой озвучкой и качественным видео, - отметила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко. - Благодарим режиссёра Алексея Литвинцева и всех создателей фильма за бережный, аккуратный показ личной истории. Спасибо телеканалу за интерес, проявленный к аистиному центру, и возможность на всю страну рассказать о нашем проекте».

Волонтёрский центр «Дом белого аиста» - место, где с 2018 года помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Здесь принимают аистов с территории Псковской и Смоленской области. За время работы аистиный центр принял 230 белых аистов, попавших в беду. Многие из питомцев вернулись в природу, 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой, 18 из них выпустят весной на волю, остальные останутся жить в реабилитационном центре.

В конце прошлого года центр получил статус автономной некоммерческой организации.

Если вы нашли аиста, которому нужна помощь, звоните по телефону 8-921-500-11-92.

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