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Общество

Более 70% псковичей готовы обучиться новой профессии для развития карьеры – опрос

Большинство трудящихся псковичей готовы пойти на серьезные изменения в своей жизни, чтобы улучшить условия труда на работе или карьерного развития. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru.

Исследование настроений местных жителей показывает, что треть опрошенных (34%) в регионе рассматривают возможность сменить отрасль, в которой они сейчас работают. Причём сменить сферу деятельности готов каждый третий респондент старшего возраста: 37% среди опрошенных в возрасте от 55 лет и старше.

Фото: hh.ru

Опрос показал, что в каждой отрасли есть те, кто хочет перейти в другую. Чаще всего уйти из своей отрасли хотят представители сферы административного персонала (50% опрошенных этой сферы), работники сферы искусства (47%), а также эйчары (44%), близко к ним (43%) по желанию уйти из своей отрасли и перейти в другую стоят работники сферы образования и науки.

При этом жители Псковской области готовы пойти на серьёзные изменения в своей жизни ради карьерного развития. Так, 69% местных жителей готовы пойти на понижение в должности ради смены сферы или отрасли, в которой они работают.

Более того, ради развития карьеры и улучшения рабочих условий 71% местных жителей готовы обучиться с нуля новой профессии. Интересно, что женщины на 11% чаще мужчин готовы переучиваться на новые профессии.

Принять руководящие функции и больше ответственности готовы ещё 61% опрошенных. Кроме того, каждый пятый (19%) в регионе готов изучить новые языки и переехать в другую страну, чтобы найти работу там. Причем мужчины готовы на 12% чаще, чем женщины, к релокации в другую страну именно ради карьеры и улучшения условий труда: 37% опрошенных мужчин заявили, что могут изучить новый язык и переехать в другую страну.

Каждый пятый (20%) в регионе готов поменять оклад на возможность регулярно получать бонусы. Ещё 8% ради карьерного развития могут активно делиться имеющимся опытом и знаниями, а также и пересмотреть график работы.

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