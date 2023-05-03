Почти 40% псковичей считают, что погода влияет на работоспособность - опрос

09:41, 03 мая 2023, ПАИ

Перемена погоды влияет на работоспособность 39% псковичей, при этом солнце мотивирует к труду лучше, чем ненастье, сообщается по итогам опроса SuperJob.

Почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией.

Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность: если среди горожан с доходом менее 30 тыс. руб. метеочувствительными себя считают 46%, то среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., — 32%.

Солнце — лучший мотиватор: 36% псковичей отмечают, что работают лучше, когда за окном ясно и солнечно. Каждый пятый (18%) более эффективен в плохую погоду. В комментариях опрошенные признаются, что поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, то сосредоточиться на делах бывает проще.

4 из 10 респондентов затруднились ответить однозначно: «Мне все равно, что там на улице: если нужно работать, то работаю». О повышенной работоспособности во время циклона чаще всего сообщают горожане с доходом менее 30 тыс. руб. (28%).