Ямочный ремонт проводят на улице Карла Маркса в Пскове
Устранение аварийных дефектов дорожного покрытия началось на улице Карла Маркса в Пскове. В порядок будет приведен участок от центрального рынка и до конца улицы. Об этом ПАИ сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».
«Ямочный ремонт дорожного покрытия выполняется картами методом холодного фрезерования. Полученную «ямку» специалисты очищают и просушивают, подгрунтовывают битумной эмульсией, после чего приступят к укладке горячего асфальтобетона», - пояснили в дорожной организации.
На время проведения работ для движения автотранспорта ограничена средняя полоса. Псковичей просят учесть информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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