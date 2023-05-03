Ямочный ремонт проводят на улице Карла Маркса в Пскове

09:40, 03 мая 2023, ПАИ

Устранение аварийных дефектов дорожного покрытия началось на улице Карла Маркса в Пскове. В порядок будет приведен участок от центрального рынка и до конца улицы. Об этом ПАИ сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

«Ямочный ремонт дорожного покрытия выполняется картами методом холодного фрезерования. Полученную «ямку» специалисты очищают и просушивают, подгрунтовывают битумной эмульсией, после чего приступят к укладке горячего асфальтобетона», - пояснили в дорожной организации.

На время проведения работ для движения автотранспорта ограничена средняя полоса. Псковичей просят учесть информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.