В ГД внесли проекты о приостановке трудового договора для мобилизованных

10:19, 03 мая 2023, ПАИ

Сенатор Ольга Ковитиди внесла в Госдуму пакет законопроектов о приостановлении трудового договора работника в случае его мобилизации или службы по контракту, они размещены в думской электронной базе.

«Трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается в… случаях на время военной службы», - сказано в законопроекте.

Такими случаями являются частичная или полная мобилизация работника, служба по контракту, а также добровольное содействие и выполнение задач ВС РФ. Как сказано в проекте, увольнение в этот период не допускается.

Также законопроектом предлагается, что при сокращении на работе приоритет на сохранение рабочего места будет у родителя, ребёнку которого нет 18 лет, также если у родителя есть ребёнок до 23 лет, который обучается в вузе, а другой его родитель призван по мобилизации на военную службу, передает РИА Новости.

Кроме того, для супругов военнослужащих, призванных по мобилизации или служащих по контракту, разрешается работать неполный рабочий день и запрещается работать в ночное время.

Детям в возрасте 14 лет упрощается процедура заключения трудового договора, сказано в пояснительной записке к проекту.

«В действующем трудовом законодательстве… появился термин «приостановление трудового договора». Однако данный термин, несмотря на все последующие … изменения и дополнения… не определен... Действующее трудовое законодательство содержит достаточно сложный механизм заключения трудового договора с несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет. В целях повышения уровня жизни семей мобилизованных граждан очевидна также необходимость упростить этот механизм в отношении несовершеннолетних, родитель (родители) которых были мобилизованы», - прокомментировала инициативу Ковитиди в своем телеграм-канале.