После вмешательства прокурора в красногородской деревне появится освещение

10:32, 03 мая 2023, ПАИ

Прокуратура Красногородского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения требований законодательства о благоустройстве в части надлежащей организации наружного освещения. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Выяснилось, что на участках автомобильной дороги общего пользования местного значения в деревне Дорохи нет стационарного электрического освещения, «что создает угрозу жизни и здоровью граждан, реальную опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий».

Главе администрации Красногородской волости внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако действенных мер по исправлению сложившейся ситуации не принято.

Указанное послужило основанием для направления в суд административного искового заявления в интересах неопределенного круга лиц, требования прокурора признаны обоснованными.

Реальное исполнение судебного акта, вступившего в законную силу, находится на контроле прокуратуры Красногородского района.