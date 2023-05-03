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Общество

Круглый стол о перспективах IT-отрасли проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Проблемы и перспективы IT-отрасли в Псковской области» проходит сегодня в медиацентре Псковского агентства информации. Мероприятие организовано в рамках еженедельного бизнес-проекта.

 

Темы для обсуждения:  

1. Кадровая емкость: перспективы и возможности IT-отрасли в России и в Псковской области. 2. Качество и уровень подготовки IT-специалистов в регионе. 
3. Государственная поддержка кадрового потенциала в востребованной отрасли.  
В круглом столе участвуют руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, представители цифрового бизнеса, руководители учебных заведений, готовящих IT-специалистов.

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