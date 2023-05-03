Круглый стол о перспективах IT-отрасли проходит в медиацентре ПАИ

15:06, 03 мая 2023, ПАИ

Круглый стол «Проблемы и перспективы IT-отрасли в Псковской области» проходит сегодня в медиацентре Псковского агентства информации. Мероприятие организовано в рамках еженедельного бизнес-проекта.

Темы для обсуждения:

1. Кадровая емкость: перспективы и возможности IT-отрасли в России и в Псковской области. 2. Качество и уровень подготовки IT-специалистов в регионе.

3. Государственная поддержка кадрового потенциала в востребованной отрасли.

В круглом столе участвуют руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, представители цифрового бизнеса, руководители учебных заведений, готовящих IT-специалистов.