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Общество

Россиян будут информировать о величине пенсионных накоплений

Россиян начнут информировать о величине пенсионных накоплений, которые хранятся у них в негосударственных пенсионных фондах. Закон публикует сегодня «Российская газета».

Проводить информирование будут через личный кабинет на портале госуслуг или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ. Эта норма заработает с 1 июля 2024 года.

Как пояснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, это следующий шаг после введения с 1 января 2022 года обязательного информирования граждан о средствах пенсионных накоплений, а также о предполагаемом размере будущей страховой пенсии, которые формируются в Социальном фонде. Информирование проводится 1 раз в 3 года: для мужчин начиная с 45 лет и женщин начиная с 40 лет. По этой аналогии будут информировать и о накоплениях в негосударственных пенсионных фондах.

Права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.

Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Например, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии и накопительной пенсии.

Также есть срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в том числе досрочно) для участников программы госсофинансирования либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Есть и непосредственно накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.

Накопительная пенсия находится либо в управлении СФР, либо в негосударственном пенсионном фонде (если человек сам ее туда перевел). Право на накопительную пенсию возникает у мужчин по достижении возраста 60 лет и у женщин по достижении 55 лет.

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