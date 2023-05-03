Ход капремонта в многоквартирных домах проверили в Великих Луках

14:34, 03 мая 2023, ПАИ

Регоператор по капитальному ремонту проверил ход работ в многоквартирных домах Великих Лук. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Капремонт проводится в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы на 2023 год. «Контрольные выезды позволяют своевременно выявить возникновение возможных нарушений со стороны подрядных организаций и повысить качество выполненных работ, а также проконтролировать сроки проведения капитального ремонта», – отметили в фонде.

В доме № 26 на улице Сибирцева подрядчик ООО «СтройКом» приступил к капремонту фасада. Работы выполнены на 50%. Произведен ремонт штукатурки, окрашивание главного фасада здания. Также будут обновлены цоколь и отмостки. В местах общего пользования установят новые входные двери и окна. Кроме того, в указанном доме в текущем году запланирован капремонт крыши.



Помимо этого, начался ремонт фасада дома на проспекте Ленина, 59, корпус 1. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель А. В. Майоров. В рамках договора он доставил на объект необходимые материалы, установил строительные леса. Выполнен ремонт штукатурки первого этажа и торцов здания, произведено выравнивание откосов оконных проемов, окрашивание фасада с торца. Также будут отремонтированы цоколь, балконные плиты, входные группы и установлены новые окна.

Ремонт крыши дома № 25 на улице Заслонова выполнен на 35%. Работы на объекте ведет ООО «Созидатель». Подрядчик выполнил ремонт деревянных элементов крыши, сейчас ведется ремонт штукатурного слоя труб чердачного пространства, в ближайшее время начнется монтаж нового кровельного покрытия из профилированного листа. Также в текущем году планируется выполнить капремонт фасада.