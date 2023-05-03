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Общество

Псковичи могут подать заявки на участие в форуме «Ладога 2023»

Молодежь Псковской области может подать заявки на участие в 15-м юбилейном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2023». Мероприятие пройдет на территории Ленинградской области с 4 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Основной темой форума станет развитие туризма, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Специальные темы форума: «80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады», «Россия и современный мир», «Мы вместе». 

Фото: группа «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Участники форума смогут узнать, как создавать и продвигать турпродукты, призванные сделать путешествия интересными и доступными для молодежи. Этому будут способствовать целый ряд образовательных потоков: «Технологии» (поток промышленного, научного и арктического туризма), «Путь» (поток духовно-просветительского туризма и волонтерства), «Активность» (поток активного и приключенческого туризма), «Событие» (поток культурно-познавательного туризма), «Природа» (поток экологического и сельского туризма), «История» (поток историко-патриотического туризма) и «Фабрика контента».

Регистрация на форум проводится на платформе «Росмолодежь. События» и завершится 12 июля в 23:59.

Вместе с тем на платформе «Росмолодежь. Гранты» ведется прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках форума «Ладога». Победители смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своей социально значимой идеи.

После регистрации на форуме «Ладога» необходимо заполнить заявку на грант до 30 августа (16:00 по московскому времени), используя методические рекомендации участникам. Важно, что подать заявку на участие в конкурсе можно не дожидаясь подтверждения участия в форуме.

Задать любой вопрос о форуме, регистрации и грантах можно в сообщения официального сообщества форума: vk.me/ladogaforum.

Отметим, что организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

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