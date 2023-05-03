Девять человек погибли при стрельбе в сербской школе

12:57, 03 мая 2023, ПАИ

Девять человек погибли при стрельбе в школе в городе Белград в Сербии, еще семь ранено, сообщило МВД Сербии.

Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы, передает РИА Новости.

«При стрельбе утром в школе «Владислав Рибникар» в районе Врачар убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу», - указала пресс-служба МВД.

По данным СМИ, среди раненых есть и те, чья жизнь до сих пор под угрозой. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.