Владимирская фирма дважды внесена в черный список псковского УФАС

13:25, 03 мая 2023, ПАИ

Изготавливающая товары для инвалидов фирма дважды внесена в черный список псковского УФАС. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

ООО «МеталлЭксперт» из Владимирской области, предложив наименьшую цену, выиграло два контракта от регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования на изготовление и поставку бандажей, головодержателей и туторов для инвалидов. Общая сумма контрактов составила более 1 млн рублей.

Компания должна была изготовить технические средства реабилитации, согласно предоставленному фондом списку людей с инвалидностью, а также провести примерки и доставить по месту жительства.

Однако к исполнению своих обязательств ООО «МеталлЭксперт» так и не приступило. Неоднократные попытки связаться с подрядчиком по телефону не приносили результата.

Заказчик вынужден был расторгнуть контракты в одностороннем порядке, а ООО «МеталлЭксперт» за халатное отношение к исполнению своих обязательств включено в реестр недобросовестных поставщиков.

Этот подрядчик за срыв госконтрактов в разных регионах уже 116 раз был занесен в РНП.