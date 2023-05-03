Автопробег в поддержку участников СВО пройдет в Псковском районе

13:14, 03 мая 2023, ПАИ

Автопробег в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и в поддержку воинов Российской армии, выполняющих воинский долг в ходе специальной военной операции, пройдет 5 мая в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Колонна из нескольких десятков автомобилей, украшенных российской и региональной символикой, а также боевыми знаменами воинских частей области, стартует от монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе и проедет по Гдовскому шоссе, вдоль которого установлено сразу несколько памятников воинам, защищавшим Отечество в разное время.

Среди участников автопробега — военнослужащие и их семьи, ветераны Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», жители города Пскова и Псковского района. Они возложат цветы и венки к воинским мемориалам в деревнях Ершово и Жидилов Бор, отдадут воинские почести павшим. Также в программе запланированы патриотические мероприятия для молодежи.

В пресс-службе правительства отметили, что автопробеги в Псковской области - одна из массовых форм единения жителей региона в выражении благодарности воинам за победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и поддержки военнослужащих, сражающихся за свободу русского народа сегодня.