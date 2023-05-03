Велосипедист пострадал в столкновении с автомобилем в Пскове

13:28, 03 мая 2023, ПАИ

Столкновение велосипедиста и автомобиля «Дэу» произошло у дома № 5 на улице Ижорского Батальона в Пскове сегодня, 3 мая.

По предварительным данным, велосипедист не спешился во время пересечения проезжей части на пешеходной зоне и столкнулся с автомобилем.

В результате велосипедист с различными травмами госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.