Велосипедист пострадал в столкновении с автомобилем в Пскове
Столкновение велосипедиста и автомобиля «Дэу» произошло у дома № 5 на улице Ижорского Батальона в Пскове сегодня, 3 мая.
По предварительным данным, велосипедист не спешился во время пересечения проезжей части на пешеходной зоне и столкнулся с автомобилем.
В результате велосипедист с различными травмами госпитализирован в медучреждение.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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