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Происшествия

Велосипедист пострадал в столкновении с автомобилем в Пскове

Столкновение велосипедиста и автомобиля «Дэу» произошло у дома № 5 на улице Ижорского Батальона в Пскове сегодня, 3 мая.

Фото с места происшествия

По предварительным данным, велосипедист не спешился во время пересечения проезжей части на пешеходной зоне и столкнулся с автомобилем. 

В результате велосипедист с различными травмами госпитализирован в медучреждение. 

Фото с места происшествия

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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