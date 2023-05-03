«Лавандовая ночь» ждет псковичей 30 июня

14:12, 03 мая 2023, ПАИ

Какие концерты пройдут летом в Пскове и регионе, рассказал директор областной филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас всё лето расписано. Каждую неделю будут происходить какие-то мероприятия», – поделился директор областной филармонии. Так, Губернаторский симфонический оркестр даст концерт «На страже мира: эхо старой крепости» в честь 700-летия Гдова, он пройдет в Гдовском кремле. «Концерта такого масштаба там еще не было. Концерт бесплатный», – сказал Сергей Жаворонок.

Также он добавил, что уже 3 июня в рамках Дней пушкинской поэзии Губернаторский симфонический оркестр с приглашенными солистами и хором представит оперу «Алеко», которая этой весной открыла Фестиваль русской музыки в Пскове.

«Концерт на железнодорожном вокзале Пскова нас вдохновил на эксперименты с новыми площадками. Мы рассматриваем внутренний дворик особняка Лавриновского [ЗАГС. – Прим. ред.], дворик «Лофта» [креативное пространство в Пскове. – Прим. ред.]», – рассказал Сергей Жаворонок.

Он добавил, что 9 и 10 июня в рамках Всероссийского хорового праздника в Пскове Губернаторский симфонический оркестр и ансамбль русской музыки «Псков» выступят в Псковском кремле.

«Также уже запущены продажи билетов на концерт «Лавандовая ночь» (их будет два) 30 июня на террасе отеля «Покровский», – продолжил Сергей Жаворонок. По его словам, планируется проведение нескольких концертов в Варлаамовской башне в Пскове 1 и 15 июля. «Будут и концерты с инструментами вроде терменвокса, он пройдет 15 июля, ещё арфовый концерт, концерт с хангом [ударный музыкальный инструмент. – Прим. ред.]», – заключил гость медиацентра.