Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Героям России и Героям Труда ежемесячная выплата теперь оформляется беззаявительно

Обладателям высших званий – Герой России или Герой Труда, звание которым присвоено с 1 января 2023 г., больше не нужно представлять подтверждающие документы для получения ежемесячных денежных выплат. ОСФР будет назначать их автоматически по факту присвоения, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда.

Данные в Социальный фонд будут поступать от органов и организаций, направивших ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначенной ежемесячной денежной выплате будет направляться в течение трёх рабочих дней. Сами выплаты устанавливаются с даты присвоения звания.

Ранее ежемесячная денежная выплата героям оформлялась на основании заявления и подтверждающих документов. Теперь такой порядок сохраняется только в том случае, если сведения от организаций по каким-то причинам не поступили в отделение фонда.

Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2023 года полагается в размере 83 496,41 рубля. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – в размере 61 566,28 рубля.

Реализация права выбора между денежной формой выплат и натуральными льготами осуществляется путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган СФР. В Псковской области проживают шесть Героев Российской Федерации и один Герой Труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

Ход капремонта в многоквартирных домах проверили в Великих Луках
03 мая 2023

До +13 градусов ожидается в Псковской области 4 мая
03 мая 2023

Автопробег в поддержку участников СВО пройдет в Псковском районе
03 мая 2023

Псковичи могут подать заявки на участие в форуме «Ладога 2023»
03 мая 2023

Россиян будут информировать о величине пенсионных накоплений
03 мая 2023

Сотрудники Изборского музея помогут лебедю с застрявшим в шее крючком
03 мая 2023

Спрос на несовершеннолетних сотрудников вырос в России
03 мая 2023

Ямочный ремонт проводят на улице Карла Маркса в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...