Героям России и Героям Труда ежемесячная выплата теперь оформляется беззаявительно

14:22, 03 мая 2023, ПАИ

Обладателям высших званий – Герой России или Герой Труда, звание которым присвоено с 1 января 2023 г., больше не нужно представлять подтверждающие документы для получения ежемесячных денежных выплат. ОСФР будет назначать их автоматически по факту присвоения, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда.

Данные в Социальный фонд будут поступать от органов и организаций, направивших ходатайство о присвоении звания. Уведомление о назначенной ежемесячной денежной выплате будет направляться в течение трёх рабочих дней. Сами выплаты устанавливаются с даты присвоения звания.

Ранее ежемесячная денежная выплата героям оформлялась на основании заявления и подтверждающих документов. Теперь такой порядок сохраняется только в том случае, если сведения от организаций по каким-то причинам не поступили в отделение фонда.

Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы ежемесячная денежная выплата с 1 февраля 2023 года полагается в размере 83 496,41 рубля. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – в размере 61 566,28 рубля.

Реализация права выбора между денежной формой выплат и натуральными льготами осуществляется путем подачи соответствующего заявления в территориальный орган СФР. В Псковской области проживают шесть Героев Российской Федерации и один Герой Труда.