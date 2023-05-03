Псковские тепловые сети определили лучших сотрудников
Награждение победителей конкурса рабочих профессий прошло на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом ПАИ сообщили на предприятии.
Директор предприятия Игорь Максимов вручил победителям дипломы, а также ценные призы – денежные премии и памятные подарки. «Ещё победители получили путевки в санатории, которые предоставили наши партнёры – профсоюзы. Но не только выигравшие получили свои награды, каждый из участников конкурса был награжден почётной грамотой участника», – отметили на предприятии.
По мнению представителей компании, здоровая конкуренция в труде – это катализатор, который помогает специалистам развиваться и расти в профессиональном плане. «А сами конкурсы, которые притягивают столько внимания, – это дополнительная реклама рабочих профессий, которая показывает, что быть слесарем, электриком или сварщиком – это почётно», – добавили в Тепловых сетях.
Победители конкурса следующие:
Слесарь по ремонту оборудования котельных:
I место – Сергей Никитин (Участок №3),
II место – Вячеслав Ващук (Участок №10).
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей:
I место – Сергей Ефимов (Участок №8),
II место – Сергей Годунов (Участок №6).
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
I место – Никита Богачев,
II место – Анатолий Петров.
Электрогазосварщик:
I место – Игорь Григорьев (Служба КИП и А и ГАЗА),
II место – Сергей Григорьев (Ремонтная служба предприятия).
Видео награждения можно посмотреть по ссылке.