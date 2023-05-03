Псковские тепловые сети определили лучших сотрудников

16:48, 03 мая 2023, ПАИ

Награждение победителей конкурса рабочих профессий прошло на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Директор предприятия Игорь Максимов вручил победителям дипломы, а также ценные призы – денежные премии и памятные подарки. «Ещё победители получили путевки в санатории, которые предоставили наши партнёры – профсоюзы. Но не только выигравшие получили свои награды, каждый из участников конкурса был награжден почётной грамотой участника», – отметили на предприятии.

По мнению представителей компании, здоровая конкуренция в труде – это катализатор, который помогает специалистам развиваться и расти в профессиональном плане. «А сами конкурсы, которые притягивают столько внимания, – это дополнительная реклама рабочих профессий, которая показывает, что быть слесарем, электриком или сварщиком – это почётно», – добавили в Тепловых сетях.

Победители конкурса следующие:

Слесарь по ремонту оборудования котельных:

I место – Сергей Никитин (Участок №3),

II место – Вячеслав Ващук (Участок №10).

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей:

I место – Сергей Ефимов (Участок №8),

II место – Сергей Годунов (Участок №6).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

I место – Никита Богачев,

II место – Анатолий Петров.

Электрогазосварщик:

I место – Игорь Григорьев (Служба КИП и А и ГАЗА),

II место – Сергей Григорьев (Ремонтная служба предприятия).

Видео награждения можно посмотреть по ссылке.