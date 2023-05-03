Новый выпуск программы «День музея» выйдет 3 мая на «Первом Псковском»
Пятый выпуск программы «День музея» выйдет сегодня, 3 мая, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.
Темы выпуска:
- С 1 мая в Псковском музее-заповеднике введен единый билет. Он действует в течение двух дней на всех объектах, кроме Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и коммерческих выставок.
- Во Дворе Постникова открылась выставка «Лоскутный авангард» с коллекцией вещей в технике лоскутного шитья, собранной со всей страны.
- Благотворительный концерт прошел в открывшейся для псковичей и туристов Покровской башне.
- В Музее истории города Печоры начал свою работу выставочный проект, приуроченный к 550-летию Псково-Печерского монастыря.
- 6 мая в Палатах у Сокольей башни состоится мастер-класс по созданию куклы – северной берегини.
Также зрители узнают историю необычного сосуда для питья – братины, которую можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».
Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор – в 23:55 и в четверг – в 11:55.