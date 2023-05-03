Новый выпуск программы «День музея» выйдет 3 мая на «Первом Псковском»

14:59, 03 мая 2023, ПАИ

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Пятый выпуск программы «День музея» выйдет сегодня, 3 мая, на телеканале «Первый Псковский» в 19:25.

Темы выпуска:

- С 1 мая в Псковском музее-заповеднике введен единый билет. Он действует в течение двух дней на всех объектах, кроме Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и коммерческих выставок.

- Во Дворе Постникова открылась выставка «Лоскутный авангард» с коллекцией вещей в технике лоскутного шитья, собранной со всей страны.

- Благотворительный концерт прошел в открывшейся для псковичей и туристов Покровской башне.

- В Музее истории города Печоры начал свою работу выставочный проект, приуроченный к 550-летию Псково-Печерского монастыря.

- 6 мая в Палатах у Сокольей башни состоится мастер-класс по созданию куклы – северной берегини.

Также зрители узнают историю необычного сосуда для питья – братины, которую можно увидеть в экспозиции «Искусство и культура древнего Пскова».

Программу «День музея» смотрите на «Первом Псковском» по средам в 19:25. Повтор – в 23:55 и в четверг – в 11:55.