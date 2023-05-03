Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2023»

Пенсионеры Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Мероприятие осуществляется в целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», учитывая государственные задачи по повышению качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению и поддержке самореализации в современном цифровом обществе, обеспечению права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в интернете как самостоятельно, так и окончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится Социальным фондом России и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников конкурса. Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда», «Спасибо моему учителю».

Конкурсные работы будут приниматься по 23 октября 2023 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре–декабре 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две свои фотографии.

За 8 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 29 тыс. пенсионеров из 79 регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

Три группы в псковских учреждениях образования закрыли из-за ОРВИ
03 мая 2023

Делегация Ивановской области знакомится с инвестпотенциалом Псковской области
03 мая 2023

Новую контейнерную площадку оборудовали в Псковском районе
03 мая 2023

Круглый стол о перспективах IT-отрасли проходит в медиацентре ПАИ
03 мая 2023

Ход капремонта в многоквартирных домах проверили в Великих Луках
03 мая 2023

До +13 градусов ожидается в Псковской области 4 мая
03 мая 2023

Автопробег в поддержку участников СВО пройдет в Псковском районе
03 мая 2023

Псковичи могут подать заявки на участие в форуме «Ладога 2023»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...