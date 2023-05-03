Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2023»

15:21, 03 мая 2023, ПАИ

Пенсионеры Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие осуществляется в целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», учитывая государственные задачи по повышению качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению и поддержке самореализации в современном цифровом обществе, обеспечению права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в интернете как самостоятельно, так и окончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится Социальным фондом России и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения.

По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов – участников конкурса. Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда», «Спасибо моему учителю».

Конкурсные работы будут приниматься по 23 октября 2023 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре–декабре 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две свои фотографии.

За 8 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 29 тыс. пенсионеров из 79 регионов России.