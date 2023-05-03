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Делегация Ивановской области знакомится с инвестпотенциалом Псковской области

Делегация Ивановской области во главе с заместителем председателя правительства Юлией Васильевой прибыла в Псков. Специалисты изучают инвестиционный потенциал Псковской области в рамках образовательной программы РАНХиГС и Минэкономразвития России «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Об этом ПАИ сообщили в правительстве региона.

С гостями встретилась заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, а также руководители региональных комитетов и подведомственных организаций, отвечающих за экономику региона и инвестиционную политику.

Фото: Правительство Псковской области

«Приветствуем вас на Псковской земле. Мы рады, что вы выбрали наш регион для визита. Всегда интересно послушать, какие в регионе есть особенности, нововведения, что из последнего принято, что можно перенять. Мы готовы поделиться нашими наработками, положительным опытом», - подчеркнула Нинель Салагаева.

Юлия Васильева со своей стороны выразила благодарность за теплый прием. «Мы считаем, что такой обмен информацией обогащает. Все регионы разные, нам очень интересен ваш опыт, и обязательно ждем вас с ответным визитом», - отметила она.

Участники рабочей встречи обсудили основные параметры социально-экономического развития регионов, транспортную доступность, подготовку квалифицированных кадров, условия поддержки бизнеса и инвестпроектов и другие вопросы. Отдельно стороны представили туристический потенциал регионов и обговорили вопрос создания туристической инфраструктуры при увеличивающемся потоке гостей в рамках развития внутреннего туризма.

Деловая программа визита делегации Ивановской области включает также знакомство с промышленными предприятиями региона, особой экономической зоной промышленно-производственного типа «Моглино» и ее резидентами, а также изучение туристических возможностей Псковского региона.

Отметим, Псковская область активно принимает участие в образовательной программе РАНХиГС и Минэкономразвития России «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». В ее рамках псковичи уже посетили Санкт-Петербург и Мурманскую область, где познакомились с успешными практиками по сопровождению инвестиционных проектов и рассмотрели возможности для сотрудничества по различным направлениям.

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