Три группы в псковских учреждениях образования закрыли из-за ОРВИ

16:23, 03 мая 2023, ПАИ

Одну группу в детском саду и две группы в двух учреждениях среднего профессионального образования закрыли в Псковской области в связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за неделю в Псковской области зарегистрировали 1800 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом у детей.

Причем, как отметили в ведомстве, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 16,3%. Всего зарегистрировали 3428 случаев, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 21,1%. Недельный эпидемический порог оказался превышен на 14,1% в возрастной группе 15 лет и старше.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трех муниципальных образованиях: городе Пскове (90,7 на 10 тысяч населения), Струго-Красненском районе (79,0), городе Великие Луки (65,3).

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,9%. В городе зарегистрировали 1897 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 13,3%. Недельный эпидемический порог также превышен в возрастной группе от 15 и старше в 1,7 раза (54,39 на 10 тысяч населения) – 940 случаев.

«По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов вирусы гриппа составляют 17,6%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 100% случаев. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены сезонные коронавирусы – 29,4%, вирусы парагриппа – 17,6%, бокавирусы – 11,8%, аденовирусы – 23,5%», - отметили в ведомстве.

Количество жителей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось на девять человек (40 человек), то есть 1,2% от количества заболевших.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения мер личной и общественной профилактики.